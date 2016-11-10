СМИ рассказали об опасениях разведки США в связи с избранием Трампа

Американские спецслужбы, которые неоднократно подвергались критике со стороны избранного американского президента Дональда Трампа, опасаются с ним работать. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведке.

По словам собеседников издания, многие сотрудники ЦРУ и АНБ выступали в поддержку претендента в президенты Хиллари Клинтон и теперь не знают, чего ожидать от нового главы страны.

Отмечается, что неизвестны не только долгосрочные планы Трампа, но и то, какие решения будут им приниматься в первое время. Не исключается, что многие сторонники Клинтон могут подать в отставку.

Экс-глава АНБ и ЦРУ Майкл Хайден назвал это вполне объективным. Он объяснил опасения и возможные увольнения тем, что Трамп в ходе избирательной компании слишком пренебрежительно высказывался о разведке и получаемым ею данным.

Разведчики также опасаются, что избранный глава США разрешит пытки, похищение подозреваемых за границей и откроет тайные зарубежные тюрьмы ЦРУ.

Свой первый доклад разведка представит Трампу уже 10 ноября.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. 19 декабря пройдет второй этап, где проголосуют выборщики. Конгресс утвердит итоги голосования 6 января, 20 января ожидается инаугурация нового американского главы.