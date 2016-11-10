Украина начала готовить против России иск на сумму «с девятью нулями»

Заместитель украинского министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука предупредил, что против России готовится иск в международный суд — из-за добычи полезных ископаемых в Черном море, передает «Интерфакс-Украина».

Тука пояснил, что инцидент, в ходе которого российский самолет совершил облет украинского пограничного катера, был специально спровоцирован Киевом — «чтобы доказать факт незаконной, бандитской добычи полезных ископаемых в территориальных водах Украины».

Теперь, пояснил замминистра, Минюст и МИД имеют в своем распоряжении достаточно доказательств, чтобы приступить к подготовке искового заявления в международный суд. На какую сумму будет иск, Тука сказать затруднился — сообщил лишь, что речь идет о «девяти нулях».

Напомним, 8 сентября украинская Государственная пограничная служба сообщила, что бомбардировщик Су-24 из состава ВКС РФ на опасной высоте облетел катер береговой охраны Украины в Черном море (в водах Каркинитского залива вблизи газовых месторождений Крымского шельфа), и при этом поблизости якобы маневрировали российские сторожевые корабли.

В конце лета украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев подал на Россию жалобу в международный трибунал ООН по морскому праву, обвинив ее в краже морских ресурсов и негативном влиянии на экологию Черного моря, «в том числе и во время строительства Керченского моста».