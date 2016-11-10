Лондонский музей мадам Тюссо начал лепить воскового Трампа

Восковая фигура новоизбранного президента США Дональда Трампа вскоре появится в лондонском Музее мадам Тюссо — тамошние специалисты уже начали работать над созданием копии будущего главы государства, передает Reuters.

Сотрудники музея еще до начала выборов позаботились о том, чтобы подготовить восковые копии голов обоих кандидатов в президенты — представлявшего Республиканскую партию Трампа и Хиллари Клинтон, которая представляла демократов.

Клинтон, по всей видимости, пока так и останется в таком состоянии, а вот копия Трампа будет изготовлена в полный рост. Работу по созданию восковой куклы планируется завершить к инаугурации нового главы Белого дома — 20 января 2017 года.