Алишер Усманов перевел «Металлоинвест» в Россию

Компания «Металлоинвест» стала полностью принадлежать ООО «ЮэсэмМеталлоинвест», которое контролирует USM Holdings (Алишер Усманов владеет 48%, Владимир Скотч — 30%, Фархад Мошири — 10%). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров «Металлоинвеста» Ивана Стрешинского.

Таким образом, Усманов и партнеры упростили структуру владения «Металлоинвестом», что может положительно сказаться на качестве корпоративного управления.

Собеседник отметил, что «Юэсэм Металлоинвест» выкупил 22,1% «Металлоинвеста» у USM Holdings, 15,1% – у Лебединского ГОКа, 4,5% – у USM Investments и 3,19% – у ОЭМК. Предполагается, что консолидация завершится до конца текущего года.