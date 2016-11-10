Вьетнам передумал строить АЭС с помощью России

Правительство Вьетнама приняло решение отказаться от строительства первых атомных электростанций в стране, которые планировалось создать с помощью России и Японии. Вьетнам вынужден был пойти на этот шаг из-за падения цен на нефть и уголь, а также уменьшение спроса на электроэнергию. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на официального представителя энергетической компании Vietnam Electricity.

В ближайшие дни правительство внесет соответствующее предложение в Национальное собрание. Ожидается, что оно одобрит инициативу об отмене проекта строительства АЭС до конца ноября.

В 2009 году во Вьетнаме был ратифицирован план строительства АЭС в провинции Ниньтхуан. Москва и Ханой подписали в 2010 году соглашение о сотрудничестве в создании первой во Вьетнаме АЭС. Строительство «Ниньтхуан-1» планировалось завершить в начале 20-х годов.