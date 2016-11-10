В МИДе назвали американские СМИ пЛОХими экспертами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook объяснила причину не оправдавшихся в основной массе американских прогнозов относительно исхода прошедших 8 ноября выборов президента США.

«Западные СМИ, короли мейнстрима, даже сейчас не могут признать, что оказались плохими экспертами. Именно так — пЛОХими экспертами. Что их раскрученная "аналитика" — блеф. Причина провала проста — отсутствие объективности», — заявила она.

Так Захарова прокомментировала статью The New York Times «Для России и Путина, неожиданный подарок от Америки». Представитель ведомства отметила, что СМИ США слишком долго выставляли Россию виновником всех бед, что в конечном итоге сами поверили в это.

В таких условиях результаты голосования стали для представителей СМИ и их аудитории «неожиданными» и рекомендовала американским журналистам начать интересоваться собственными гражданами и страной.

«Вчерашнее прозрение было болезненным — я видела белые лица американках корреспондентов, которым давала интервью», — рассказала Захарова.

Напомним, что претендент от республиканцев Дональд Трамп выиграл на выборах президента США, обогнав своего конкурента от демократов Хиллари Клинтон.