Захарченко назвал имя еще одного организатора убийства Моторолы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что к убийству одного из командиров ВС ДНР Арсения Павлова (Моторолы) причастен начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской области Олег Козловский. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Захарченко подчеркнул, что также располагает пофамильным списком заказчиков убийства, он утверждает, что к ним относятся представители руководства объединенного штаба СБУ в зоне проведения антитеррористической операции.

«В настоящее время указанные лица, боясь справедливого возмездия, усилили личную охрану — свою и своих семей. Как говорят в народе: "На воре и шапка горит". Если бы были непричастны — не боялись», — пояснил лидер ДНР.

Накануне Захарченко назвал имя организатора убийства Моторолы. Он указал на причастность начальника управления СБУ в Донецкой области Виталия Марикова.

Напомним, Павлов был убит 16 октября в результате организованного взрыва в лифте собственного дома в Донецке.