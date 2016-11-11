Дума приняла закон о выплате пенсионерам 5 тысяч рублей

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Во втором чтении была принята поправка о распространении выплаты на военных пенсионеров и приравненным к ним категориям.

Выплаты начнутся с января 2017 года. В случае, если они запоздают и не будут осуществлены в срок, выплаты продлятся и после января 2017 года.

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что если бы была проведена доиндексация пенсий, а не разовая выплата, ее не смогли бы получить военные пенсионеры, работающие пенсионеры, люди, получающие социальную пенсию.

1 сентября 2016 года ЦБ РФ сообщил, что разовая пенсионная выплата в январе 2017 года будет стоить госбюджету 220 млрд рублей. Ее получат 44 млн пенсионеров страны.