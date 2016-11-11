«Автоваз» снова запустил скандальную рекламу

В официальном паблике «Автоваза» появились баннеры, на которых LADA VESTA сравнивается с известными марками, сообщает Tlt Room.

По мнению пиарщиков компании, «Веста» оказалась круче, чем машины от «Ламборгини», «Тесла», «Астон Мартин» и «Макларен».

Напомним, за рулем зеленой «Весты» в октябре 2015 года президент России Владимир Путин прибыл на сессию Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.