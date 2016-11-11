Банк для состоятельных клиентов М2М перестал проводить платежи

Пресс-служба Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который является владельцем М2М Прайвет Банка, сообщила о временных сложностях банка в проведении платежей.

«М2М Прайвет Банк сообщает о временных сложностях в проведении платежей, связанных с кратковременным разрывом ликвидности. М2М совместно с АТБ — 100%-м владельцем акций М2М Прайвет Банка — и Центральным Банком Российской Федерации в настоящее время разрабатывают механизм нормализации ситуации, включающий в себя докапитализацию М2М», — говорится в сообщении.

Ожидается, что данный механизм будет утвержден ЦБ РФ на следующей неделе. И тогда же М2М восстановит нормальную деятельность.

М2М 10 ноября перестал проводить платежи, а до этого не исполнил обязательства по сделке РЕПО.