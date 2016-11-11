Главред Science предупредил американцев о Хрустальной ночи

Главный редактор крупнейшего научного журнала США Science Джереми Берг опубликовал колонку, в которой заявил о том, что американское общество сильно разделено, и напомнил, что подобная разобщенность в Германии вылилась в 1938 году в Хрустальную ночь.

Берг проанализировал результаты выборов в США, в результате которых победа досталась эпатажному миллиардеру Дональду Трампу.

По мнению журналиста, победа Трампа приведет к дальнецшему росту разделения общества по половому, расовому признаку и уровню образования.

Разделение общества в гитлеровской Германии, полагает журналист, и стало причиной преследования евреев, одним из знаковых событий которого стала ночь погромов витрин еврейских магазинов — Хрустальная ночь.