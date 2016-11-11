Мемория. Клавдия Боярских

11 ноября 1939 года родилась легендарная лыжница Клавдия Боярских

Личное дело

Клавдия Сергеевна Боярских (1939 — 2009) родилась в Верхней Пышме Свердловской области. Работавший в шахте отец умер рано, оставив жену с тремя дочерями. Детство Клавдии пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Мать работала в порошковом цехе Пышминского медеэлектролитного завода и целыми днями была на работе, так что девочкам приходилось самим носить воду из колодца, колоть и пилить дрова, заботиться об огороде, мыть, стирать, готовить. «Мы ходили в школу, работали в доме и в огороде, ухаживали за домашним скотом. На улицу выходили только вечерами», - вспоминала позднее Клавдия.

Она уже тогда отличалась особой напористостью. «Тощая была, худая, всё время в движении. Зимой бегала босиком по снегу – закалялась», - рассказывала о ней подруга детства. Клавдия увлекалась настольным теннисом и после окончания школы поступила в Свердловский физкультурный техникум. Хотела совершенствоваться в любимом настольном теннисе, но поскольку такой специальности не оказалось, выбрала легкую атлетику. Бегала хорошо, показывала неплохие результаты. Юную спортсменку заметил тренер по лыжам Валерий Ужинцев и предложил перейти в его группу.

Начались тяжелые ежедневные тренировки без выходных. Даже в летний период Клавдия бегала ежедневные кроссы по 20 и более километров в день. Кроме этого – гонки на лыжероллерах по 30 километров и велосипед по 50-60 километров. И так – каждый день, без выходных, до последнего дня в большом спорте.

В 20 лет Клавдия Боярских была включена в олимпийскую сборную СССР. Она оказалась самой молодой в команде: остальным спортсменкам было по 29, а то и больше 30 лет. Олимпиада-1964 в Инсбруке стала для нее звёздной. Ехала туда Клавдия всего лишь запасной, пятым номером, так как от каждой страны разрешалось выставлять не более четырёх лыжниц. Но уже на первых тренировках тренеры приняли решение внести коррективы и выпустить на соревнования Клавдию. На старт пятикилометровой дистанции она вышла самой последней из советских лыжниц и блестяще провела гонку, показав лучшее время и лучший итог.

В гонке на 10 километров у лыжницы был 15-й номер (из 35 участниц), и нужно было успеть пройти дистанцию, пока держит лыжня – пригревавшее солнце делало снег рыхлым. Этот забег принёс Клавдии вторую золотую медаль.

Далее шла эстафета 3×5. Руководство сборной долго спорило, кого из спортсменок включить в состав команды. Дважды - на Олимпийских играх в Кортине д'Ампеццо и Скво-Вэлли - сборная СССР была фаворитом соревнований, и оба раза наши лыжницы финишировали вторыми, пропустив вперед то финских, то шведских гонщиц. Оплошность одной из участниц забега могла стоить медалей всей команде. Поэтому было принято решение не ставить в состав Радью Ерошину, с которой уже дважды случались подобные несчастья. Её заменила Клавдия Боярских, выступавшая в эстафете вместе с Алевтиной Колчиной и Евдокией Мекшило. При этом Боярских достался самый ответственный этап – финиш. По всем правилам она должна была бы бежать первый этап, так как сильно была измотана и физически, и психологически после двух побед подряд. Однако тренер решил по-своему. Несмотря на усталость, Клавдия показала лучший результат, поднявшись в третий раз на высшую ступень Олимпийского пьедестала. Из Инсбрука она привезла не только три золотые медали победительницы Олимпийских игр, но и медали чемпионата мира, так как соревнования были совмещены.

В 1964 году получила звание Заслуженный мастер спорта СССР, а в 1965 году была награждена орденом «Знак Почёта».

Перед Олимпийскими играми в Гренобле в 1968 году Боярских ушла из большого спорта из-за конфликта с тренером сборной СССР по лыжам.

Окончила факультет физического воспитания Свердловского государственного педагогического института (ныне Институт физической культуры УрГПУ). Работала тренером в спортивном клубе «Локомотив» (Екатеринбург), преподавала на кафедре в Уральском политехническом институте.

Клавдия Боярских умерла 12 декабря 2009 года после продолжительной болезни. Похоронена на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Чем знаменита

Легендарная советская лыжница, выигравшая все возможные золотые медали в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (5 и 10 км, а также эстафету 3х5 км). Помимо побед на олимпиаде, Клавдия Боярских дважды становилась чемпионкой мира и шесть раз - чемпионкой СССР на дистанциях 5 км (1964, 1966, 1967), 10 км (1966) и в эстафетах 4х5 км (1964, 1967).

О чем надо знать

Главным тренером для Клавдии Боярской всегда оставался Валерий Ужинцев, приведший ее в лыжный спорт. Он открыл ее, растил, подбирал ей индивидуальные программы тренировок. Впоследствии благодарная спортсменка ни разу не предала своего тренера.

Перед зимней олимпиадой в Гренобле 1968 года Боярских на очередной предолимпийской подготовке держала 1-2 места и имела все шансы на новые олимпийские медали. Однако тренер сборной СССР потребовала, чтобы в протоколах соревнований ее записали как единственного тренера Клавдии Боярских, а за отказ пригрозила убрать лыжницу из сборной. Клавдия предпочла уйти из большого спорта в самом расцвете сил, но осталась верной своему тренеру.

Прямая речь

Про волю к победе: «Я очень редко проигрывала и не любила этого делать. А проигрывать все равно у любого спортсмена случается, даже у очень сильного. Вот, к примеру, здесь, в Свердловске на спартакиаде меня так "замазали" (грубо не угадали с мазью), что снег сугробами к лыжам прилипал. Прилипает, а я бегу, и только кричу – "палки мне, палки!". Чтоб под лыжи кидали. А я на ходу лыжи об них отскребаю и дальше бегу».

Про уход из большого спорта: «Раньше 27-28 лет – и все, до свиданья. Других много. И все хотят быть чемпионками. Мы тогда были лидерами в женских лыжах, и руководство считало – у нас много кандидатур. Незаменимых нет. А я еще и с тренером повздорила… Так и ушла – вынужденно».

Про честную игру в спорте: «Мне победа Дементьева (олимпийский чемпион 2006 года – прим. ред.) не очень понравилась. Вы знаете, спорт такая штука, что нельзя все время всех обманывать. А он всю дистанцию "просидел" сзади и ни разу не вышел в лидеры. Ну, кто его должен все время "везти"? И я считаю, что надо соблюдать какие-то принципы "честной игры"».

8 фактов о Клавдии Боярских

После поступления в Свердловский физкультурный техникум, Клавдия ездила на занятия в город на велосипеде. Однажды на дороге ее сбила машина. С переломами рук и ног девушка попала в больницу, где ей навсегда запретили заниматься спортом. Однако после выздоровления она вернулась в спорт.

Победу на IX зимней Олимпиаде-1964 в Инсбруке Клавдия Боярских добывала в тяжелейших условиях. Из-за солнечной погоды организаторы олимпиады столкнулись с неожиданной проблемой - нехваткой снега и льда. Им пришлось обратиться за помощью к австрийской армии, чтобы доставить 15 тысяч кубометров снега на олимпийские трассы.

Дистанция в 5 км была представлена на Олимпийских играх в Инсбруке впервые. Таким образом, Клавдия Боярских стала первой в мире олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

Подруги по команде называли Клавдию «боярыней», а уральцы окрестили ее «хозяйкой уктусских гор».

Успех Клавдии Боярских на Олимпиаде в Инсбруке вызвал зависть у ее партнёрш по команде. Лыжница Евдокия Мекшило, занявшая второе место в гонке на 10 км, сказала ей, не сдержавшись: «Не могла ты где-нибудь завалиться!». «А почему это я должна упасть, а не она?!» - с недоумением вспоминала впоследствии тот разговор Клавдия Боярских.

Вернувшись на родину трехкратной олимпийской чемпионкой, Клавдия получила трехкомнатную квартиру в «хрущевке». До этого спортсменка жила в однокомнатной квартире.

В Екатеринбурге ежегодно на базе «Локомотив» проводятся гонки «Лыжня имени Клавдии Боярских». Награды победителям до своей смерти вручала сама олимпийская чемпионка, при этом много лет подряд призы для победителей она покупала на свою пенсию.

К зимней Олимпиаде в Сочи-2014 была выпущена почтовая марка, посвященная Клавдии Боярских.

Материалы о Клавдии Боярских

Биография Клавдии Боярских на сайте ski66.ru

«Клавдия Боярских: Жизнь на выигрыше не кончается». Интервью.

Клавдия Боярских: «Не давать себе поблажек!»

Статья о Клавдии Боярских в Википедии