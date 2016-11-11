Глава Пентагона рекомендовал Трампу не сотрудничать с Россией по Сирии

Победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу не стоит сотрудничать с Россией по Сирии, пока российские власти не изменят свою политику, считает министр обороны США Эштон Картер. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По словам Картера, Россия провозглашала в Сирии борьбу с запрещенной в стране группировкой «Исламское государство» и хотела «помочь устранить [президента Сирии Башара] Асада».

«Они не сделали ни одной из этих вещей», — отметил министр, добавив, что Россия поддерживает Асада, что только распаляет гражданскую войну в Сирии.

«Таким образом, в настоящее время мы не должны сотрудничать с Россией», — резюмировал глава Пентагона.