Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) свидетельствуют, что за девять месяцев 2016 года Китай стал главным покупателем российских продуктов. Эту информацию проанализировало РБК.

Российский экспортный центр (РЭЦ) подсчитал, что доля Китая в экспорте РФ составила 10,8%, по сравнению с 9% за аналогичный период предыдущего года. В этом году страна закупила продуктов на 1,13 млрд долларов, что на 22,1% больше, чем с января по сентябрь 2015 года.

Мороженая рыба составляет более 60% отгрузок в Китай. За девять месяцев текущего года предварительные соглашения на поставки этой продукции составили более 110 млн долларов, уже поставлено на 710,4 млн долларов.

По словам директора по международным проектам РЭЦ Михаила Мамонова, договоры на поставки мяса, хлебобулочных изделий и напитков составили 110 млн долларов.

За обозреваемый период 2016 года Китай закупил более 12 тысяч тонн шоколада на 38,4 млн долларов, что в 4 раза больше, чем в 2015 году

По данным ФТС, в 3 и 3,8 раза увеличился экспорт соков и вина соответственно. Больше всего, в 5 раз, вырос экспорт мороженого.