В Лос-Анджелесе огромный китайский лайнер столкнулся с буксиром

В международном аэропорту Лос-Анджелеса самолет Airbus A380 китайской компании China Southern Airlines столкнулся с буксиром, сообщает NBC Los Angeles.

Столкновение произошло накануне. Лайнер должен был вылететь в китайский город Гуанчжоу.

Из-за аварии в Лос-Анджелесе были отменены два рейса. Один из сотрудников аэропорта, сидевший в буксире, получил незначительные травмы. Никто из 447 пассажиров и 28 сотрудников авиакомпании, находившихся на борту, не пострадал.

A380 — самый большой пассажирский самолет в мире, он вмещает 525 пассажиров в салоне с тремя классами и 853 пассажира в конфигурации с одним классом.