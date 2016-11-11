11 ноября 2016, 19:05
В Лос-Анджелесе огромный китайский лайнер столкнулся с буксиром
В международном аэропорту Лос-Анджелеса самолет Airbus A380 китайской компании China Southern Airlines столкнулся с буксиром, сообщает NBC Los Angeles.
Столкновение произошло накануне. Лайнер должен был вылететь в китайский город Гуанчжоу.
Из-за аварии в Лос-Анджелесе были отменены два рейса. Один из сотрудников аэропорта, сидевший в буксире, получил незначительные травмы. Никто из 447 пассажиров и 28 сотрудников авиакомпании, находившихся на борту, не пострадал.
A380 — самый большой пассажирский самолет в мире, он вмещает 525 пассажиров в салоне с тремя классами и 853 пассажира в конфигурации с одним классом.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое