Экспертиза «Полит.ру»: В соцсетях статьи об «испанской вилле Порошенко» восприняли как «утку»

Сюжет о «незадекларированная вилла» Порошенко в Испании относится к разряду дутых сенсаций. Таков основной тон реакции пользователей соцсетей на публикации о якобы обнаруженной журналистами недвижимости, которая принадлежит президенту Украины.

Пользователь Игорь Сорока (Ігор Сорока) из Львова отреагировал на публикацию Lenta.Ru об якобы обнаруженной журналистами вилле так: «Порошенко владеет испанской фирмой, которую задекларировал, а фирма владеет особняком. Если следовать вашей логике, он также должен декларировать все грузовики "Рошен" и все здания всех его фирм. На сайте НАЗК отсутствует даже поле для заполнения такого имущества, и они сами это признали. Так что ваша статейка манипулятивная.»

Павел Острийчук из Полтавы спорит с ним: «Ты не прав, Игорь. Грузовик - это средство производства, а вот недвижимость – это капитал и уход от налогов!»

«Еще раз. Особняк зарегистрирован на фирму, фирма есть в декларации, на сайте НАЗК нет просто физически возможности регистрировать всё имущество, принадлежащее твоим фирмам. Тогда надо дое***аться до здания Липецкой фабрики: там виллу сдают, здесь конфеты делают, деньги зарабатывают и тут и там. Объясни в чем разница?», – не согласен Игорь Сорока.

Пользователь Александр Персонаже (Alexander Personazhe) из Киева, иронически описывает, каким, по его мнению, мог бы быть разговор начистоту с авторами публикации:

«– Вилла оформлена не на имя Порошенко, а на его фирму Feruvita SL?

– Да.

– Порошенко указал в своей декларации фирму Feruvita SL?

– Да.

– Финансовая отчётность фирмы Feruvita SL есть в открытом доступе?

– Да.

– В финансовой отчётности фирмы Feruvita SL указана эта вилла?

– Да.

– Так почему подняли вой?

– Ну, мы журналисты, расследование...

– А на самом деле?

– Ну? захотелось в Испанию слетать на халяву."

Антон Костромской, частный предприниматель из Кишнева, сомневается в правдивости упоминаемых фактов: «С чего вы взяли, что "В финансовой отчётности фирмы Feruvita SL указана эта вилла"?» «Потому что именно из открытой финансовой отчётности компании Feruvita SL вышеозначенные журнализды и узнали о существовании оной виллы. Равно как и о её цене, и о дате приобретения», – объясняет Александр Персонаже.

О том, что украинский президент якобы скрывает виллу в Испании, 11 ноября написал ряд украинских и российских СМИ. Добавим, что тема имущества Порошенко возникает в СМИ периодически. В частности, сообщения о наличии некоей испанской виллы уже обсуждались этой весной.