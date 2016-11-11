Четверо бывших депутатов Госдумы отказались от компенсации

Четыре бывших депутата, не переизбранные в Госдуму седьмого созыва, отказались от полагающейся им компенсации за досрочное проведение выборов. Среди них — бывший глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, Плигин подал соответствующее заявление еще в октябре.

Также от выплат отказались бывшие депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн, Мария Кожевникова и Лариса Фечина.

Хинштейн, который после ухода из Госдумы занял должность советника главы Росгвардии, рассказал о своем намерении передать уже перечисленные ему деньги на нужды кадетского училища имени Михаила Шолохова.

В свою очередь, Кожевникова отказалась от компенсации в пользу ветеранов сцены. А Фечина передаст денежные средства в семью, которая воспитывает семерых приемных детей.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ в 2016 году были перенесены с декабря на сентябрь. Депутаты, не прошедшие в нижнюю палату парламента нового созыва сохранили за собой право на получение зарплаты, а также другие льготы до 4 декабря.