В России появятся казачьи кибердружины

Российская некоммерческая организация «Лига безопасного интернета» заключила соглашение о сотрудничестве с Первым казачьим университетом (Московский госуниверситет технологий и управления имени К. Г. Разумовского), сообщается на сайте «Лиги».

«Главной целью сотрудничества станет совместная борьба с запрещенным контентом в сети, создание казачьих кибердружин, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Там же приводятся слова директора «Лиги» Дениса Давыдова, который говорит о том, что «юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на земле, но и в киберпространстве».

«Привлечение юных казаков к нашей деятельности и деятельности нашей "Кибердружины" будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства», — добавил он.