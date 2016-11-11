ФСИН сообщила об отказе Дадина проверяться на полиграфе

Оппозиционер Ильдар Дадин, заявивший о пытках в колонии, отказался проходить исследование на полиграфе, сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Карелии.

Там сообщили, что 9 ноября из Петрозаводска в колонию в Сегеже приехал специалист с «детектором лжи».

«В самый последний момент, когда специалист с полиграфом уже развернул свое оборудование, Дадин отказался проходить проверку. Несмотря на то, что ранее он был согласен подтвердить свои слова полиграфом», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что Дадин не стал объяснять причины отказа от процедуры, на которой ранее настаивал.

Внимание к активисту привлекло его письмо к жене, где он рассказывал о пытках и унижениях в колонии.

По данным ФСИН, врачи не нашли у него следов побоев и издевательств. Видеозаписи из колонии месячной давности, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова Дадина, были уничтожены.