Задержан подозреваемый по делу об обрушении кровли в Екатеринбурге

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области сообщило о задержании подозреваемого по делу об обрушении кровли на машиностроительном заводе в Екатеринбурге. Информация опубликована на официальном сайте СУ СКР.

«Следствием установлено, что ремонтом кровли занимались две подрядные организации, подконтрольные жителю г.Екатеринбурга 1973 г.р. По имеющимся данным, он является официальным директором одной из организаций и фактическим руководителем другой. С учетом того, что в ходе следствия получены доказательства причастности данного гражданина к совершению преступления (…) следствием принято решение о задержании мужчины в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Задержание было проведено ночью 11 ноября. Мужчина доставлен в изолятор временного содержания. Будет решаться вопрос об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ведомством возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Позднее было возбуждено еще одно — по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть более двух лиц). Оба уголовных дела соединены в одно производство.

Обрушение кровли машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге произошло 9 ноября. Площадь обрушения составила около 2 тысяч метров. В результате чрезвычайного происшествия 4 человека погибли, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.