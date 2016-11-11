МИД РФ осудил хулиганство возле российских посольств

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с осуждением «хулиганских акций» в отношении дипломатических представительств РФ в некоторых европейских странах, говорится на сайте МИД России.

Эти действия, указано в сообщении, продиктованы «предвзятым представлением о том, что происходит в Сирии, и искаженным восприятием наших действий в отношении террористов».Там же отмечается, что хулиганские выходки возле российских дипмиссий «выходят за рамки цивилизованных норм и нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях».

«Хулиганские акции» против российских посольств названы недопустимыми, создающими угрозу безопасности персонала дипломатических миссий и мешающими их нормальной деятельности.

В сообщении МИД РФ также говорится, что некоторым официальным лицам следует более взвешенно подбирать слова, избегая высказываний, которые «могут быть восприняты как прямое подстрекательство к беззаконию и вандализму» (речь, очевидно, идет о соответствующем призыве министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона).

Напомним, недавно атакам подверглось посольство России в Дублине, возле здания которого протестующие поместили гору вымазанных красной краской кукол, и российская дипмиссия в Лондоне, где установили инсталляцию из оторванных рук манекенов.