Умер гендиректор «eBay Россия» Владимир Долгов

Советник президента России по делам интернета Герман Клименко на своей странице в Facebook сообщил о смерти генерального директора российского подразделения eBay Владимира Долгова.

На странице самого Долгова сообщалось, что он умер 11 ноября в 12:30. В настоящее время страница недоступна.

Причины смерти не сообщаются.

«eBay Россия» Долгов возглавил в июне 2012 года, до этого с 2005 года руководил российским подразделением Google. C 2000 по 2005 год он возглавлял интернет-магазин Ozon.ru, ранее работал в компаниях R-Style, «Лукойл Информ» и Институте атомной энергии имени Курчатова.