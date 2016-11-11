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11 ноября 2016, 21:34
Госдума допинг законотворчество

Госдума утвердила условия приема допинга для спортсменов

Тест на допинг
Тест на допинг
Даниил Иванов/Коммерсантъ

Государственная дума утвердила поправку в закон о физкультуре и спорте, разрешающую спортсменам принимать допинг по терапевтическому назначению — при наличии соответствующего разрешения от врача-специалиста, передает «Интерфакс».

В сопроводительной записке к законопроекту говорится, что принятие поправки призвано привести российское законодательство «в соответствие с международным стандартом по терапевтическому использованию Всемирного антидопингового агентства».

Кроме того, поправка разрешает при наличии терапевтического разрешения иметь в своем распоряжении «запрещенные субстанции», использовать «запрещенные методы», заниматься их распространением и давать назначения.

Госдума приняла поправку об использовании допинга в терапевтических целях, рассматривая во втором чтении разработанный правительством законопроект, который регулирует спорт высших достижений и профессиональный спорт.

Этот законопроект, кроме прочего, обязывает спортивные федерации определять круг должностных лиц, которые несут ответственность за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

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