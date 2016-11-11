В Госдуме решили увеличить госфинансирование парламентских партий

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что в Государственной Думе готовится законопроект об увеличении стоимости голоса избирателя, полученного партиями на выборах, передает «Интерфакс».

«Такой вопрос обсуждается. Хочу сказать, что в первую очередь это обсуждается в интересах оппозиционных партий», — заверил Исаев.

Он уточнил, что представительство таких партий в Госдуме нового созыва существенно снизилось, что приведет к уменьшению финансирования — более, чем в два раза.

В настоящее время стоимость одного голоса избирателя составляет 110 рублей. РБК сообщала ранее, что лидеры всех фракций Госдумы РФ планируют внести законопроект об увеличении его стоимости до 153 рублей. Издание отмечало, что больше всех от этого решения выиграет ЕР, которая в этом случае получит из бюджета в 2017 году до 4,4 млрд рублей.