Армен Джигарханян признал наличие цензуры в российских театрах

Народный артист СССР и руководитель театра своего имени Армен Джигарханян заявил, что цензура в российской культуре существует в форме уступок в выборе спектаклей тем, кто финансирует постановку. Об этом он сообщил ТАСС.

«Да, это существует, но не хочу опошлять этот вопрос, он очень непростой - кто нас кормит, кто нам платит. Театр сам себя кормить не может, ни один переполненный зал не прокормит театр. Мы все вместе идем к кому-то, мы приглашаем на премьеру, надеясь понравиться, потому что, может быть, тогда немножко нам дадут [денег]. Это так, оно существует», — сказал артист.

Джигарханян добавил, что выделяемых государством средств не достаточно

Дискуссия о цензуре возникла в связи с темой цензуры в искусстве, которая широко обсуждается после речи Константина Райкина на Всероссийском театральном форуме.