Джигурда отверг возможность своей депортации из России

Актер Никита Джигурда заявил, что он имеет временную регистрацию в Москве, и заверил, что все его документы в порядке, передает агентство РИА Новости.

«У меня никогда не было российского гражданства. Я гражданин Украины. Я общался с просьбой дать мне второе российское гражданство, но у нас его "сигалам" дают, а мне в двойном гражданстве отказали. По поводу документов Жорин врет: все у меня в порядке, я зарегистрирован у друзей, и документы есть», — пояснил Джигурда.

Как сообщалось ранее, адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы супруги артиста Марины Анисиной в их бракоразводном процессе подал заявление в УМВД по Красногорскому району Московской области о проверке документов Джигурды и легальности его пребывания на территории России. Жорин рассказал, что актер не встал на учет в миграционной службе, нарушив тем самым закон. По его словам, в этом случае Джигурде могут грозить штраф и депортация из страны.

Джигурда заявил, что адвокат лишь пытается помешать бракоразводному процессу, который начался 2 ноября.