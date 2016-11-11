Альберт Гор обещал приложить все усилия для работы с командой Трампа

Известный экологический активист и бывший вице-президент США Альберт Гор сообщил, что намеревается продолжить работу с новой администрацией Белого дома по вопросам изменения климата — и готов сделать для этого все от него зависящее, пишет Washington Post.

Дело в том, что в ходе предвыборной гонки Гор последовательно и весьма упорно противостоял победе кандидата-республиканца Дональда Трампа, предрекая «климатическую катастрофу» в случае его прихода к власти. Трамп, в частности, считает, что парникового эффекта на самом деле не существует — это выдумка китайцев, пытающихся за ее счет сдержать экономическое развитие США.

«Я надеюсь, что он будет работать с подавляющим большинством из нас, кто считает климатический кризис главной угрозой, с которой сталкивается наша нация», — заявил Гор после того, как было объявлено о победе республиканца-миллиардера на президентских выборах.