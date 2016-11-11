Несырьевой экспорт из России увеличился впервые с 2014 года

Экспорт несырьевых товаров из России в третьем квартале (июль-сентябрь 2016 года) показал рост впервые за два года, сообщает РБК со ссылкой на расчеты организации «Российский экспортный центр», сделанные на основе данных Федеральной таможенной службы.

Сообщается, что объем несырьевого экспорта из страны вырос в третьем квартале 2016 года на 1,6% в годовом выражении, что составляет 27,7 млрд долларов.

В общей структуре российского экспорта доля продаж товаров, не относящихся к сырью, в третьем квартале составила 39%.

При этом «Российский экспортный центр» относит к несырьевому экспорту такие товары как пшеница, мороженая рыба, пиломатериалы, чугун, алюминий, стальные полуфабрикаты, никель и другие.