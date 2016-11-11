ЦБ разработал стандарт для борьбы с финансовым хакерством

ЦБ РФ совместно с правоохранительными органами разработал проект стандарта «Сбор и анализ технических данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Проект поможет быстро собирать доказательную базу по преступлениям в финансовой сфере и доводить подобные дела до суда будет проще. Документ регламентирует действия представителей ФСБ, Следственного комитета и МВД при расследовании эпизодов кибератак на серверы финансовых организаций.

По данным издания, за девять месяцев 2016 года по такой схеме уже было украдено около 5 млрд рублей, но привлечь преступников к ответственности удается крайне редко.

«Коммерсантъ» сообщает, что для более 500 финансовых компаний, присоединившихся к Fincert (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере; создан при ЦБ), требования стандарта будут обязательны к исполнению.

«Работа над этим документом фактически завершена, МВД вносит последние технические правки»,— объяснил изданию заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Представители финансовых организаций уверены, что документ очень важен, так как позволит довести расследование киберпреступлений до суда.

«Уровень подготовки оперативных работников и следователей не всегда достаточен для понимания используемого механизма атаки. Приглашенные технические эксперты также не всегда могут установить перечень необходимых действий для фиксации свидетельств уголовно наказуемого деяния», — заявил глава НП специалистов информационной безопасности Дмитрий Левиев. По его словам, правоохранительные органы располагает всего тысячей специалистов, которые могут расследовать подобные преступления. Он также сообщил, что на каждого приходится до пяти преступлений в день.

Напомним, 11 ноября Сбербанк подтвердил сообщения о мощной DDoS-атаке, которой подвергся его онлайн-сервис.

9 ноября СМИ сообщили, что хакеры атаковали серверы пяти крупнейших финансовых организаций, в том числе, Сбербанк и Альфа-банк. 10 ноября Центробанк РФ подтвердил эту информацию.