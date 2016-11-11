ФСБ задержала организаторов незаконного пересечения границы РФ иностранцами

Двое граждан РФ задержаны по подозрению в организации незаконного пресечения иностранцами российско-финской границы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ России 7 ноября при поддержке спецназа Пограничной службы ФСБ задержаны двое граждан России за попытку организации незаконного пересечения государственной границы группой из 16 иностранцев», — пояснили в ведомстве.

Задержанные переданы в следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Злоумышленники изыскивали возможность вовлечения в преступную деятельность по незаконному перемещению выходцев из арабских стран из России в Финляндию сотрудников пограничного органа за денежное вознаграждение», — отметили в ФСБ.

Группа иностранцев состояла из граждан Сирии, Афганистана, Йемена, Танзании, Ганы и Конго. Ведомство подчеркивает, что «мигранты, как правило, не знакомы с российским законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы РФ и ответственность за его нарушение. Этим и пользуются мошенники, обещая иностранцам содействие в выезде в страны ЕС за денежное вознаграждение».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.