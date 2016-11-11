Голодец предложила россиянам альтернативу LinkedIn

Курирующая в российском правительстве социальные вопросы вице-премьер Ольга Голодец заверила, что блокировка деловой социальной сети LinkedIn в России не окажет влияния на возможности россиян в плане трудоустройства, передает ТАСС.

«Не отразится», — ответила Голодец на вопрос журналистов о последствиях блокировки для отечественного рынка труда. По ее словам, для наших сограждан одной из основных возможностей для трудоустройства остается общероссийская база вакансий «Работа в России», созданная Рострудом.

Голодец сообщила, что через эту базы в минувшем году нашли себе работу свыше 4 млн россиян. «Этот ресурс пользуется очень большой популярностью и дает очень четкие и понятные вакансии как в региональном разрезе, так и по профессиям. Очень легко можно найти рабочее место», — утверждает вице-премьер.

Напомним, деятельность LinkedIn в России не соответствует требованиям закона о хранении персональных данных, согласно которому все сведения о пользователях — гражданах РФ — должны храниться на российской территории.

Внимание на это несоответствие обратил Роскомнадзор. Сначала ведомство дважды направляло администрации LinkedIn письма с просьбой сообщить о соблюдении закона, но, не получив ответа, направило в суд требование о блокировке ресурса.

Таганский районный суд удовлетворил запрос Роскомнадзора 4 августа, после чего руководство LinkedIn попыталось его обжаловать. Рассмотрение апелляции состоялось 10 ноября в Мосгорсуде, но она была отклонена. Сегодня представители соцсети заявили о своем намерении встретиться с сотрудниками надзорного ведомства для урегулирования ситуации.