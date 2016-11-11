Гуриев назвал «майские указы» Путина главным экономическим рецептом РФ

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев назвал необходимым для развития российской экономики исполнение программных указов президента РФ Владимира Путина от 2012 года. Это заявление он сделал на конференции «Эффективные инструменты роста», пишет Rambler News Service.

«Все экономические рецепты для российской экономики уже озвучены — это и доклад ЕБРР, и предвыборная статья Владимира Путина "Нам нужна новая экономика", а также его майский указ о государственном экономическом развитии», — сказал Гуриев.

Он высказал убеждение, что после внедрения в жизнь этих мер Россия стала бы страной «с более высоким уровнем доходов, с более высокой конкурентностью, а также, на самом деле, и с более высокой инклюзивностью, с более справедливым распределением выгоды от экономического роста».

6 мая 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указы, подписанные Владимиром Путиным в день вступления в должность в мае 2012 года, почти полностью выполнены. Госдума отчиталась об их исполнении на 81,5%.

30 сентября руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин назвал «опасным маневром» планируемое увеличение зарплат бюджетникам. Он предложил отложить это обязательство на более долгосрочный период.

Однако Кремль ответил, что никаких решений относительно переноса сроков исполнения «майских указов» не принималось.