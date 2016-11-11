Гуриев пообещал России процветание и рост доходов

По мнению главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергея Гуриева, «в России будет процветающее демократическое общество, а уровни доходов, действительно, серьезно вырастут», передает РИА Новости.

Выступая на конференции «Эффективные инструменты роста», эксперт заявил, что смотрит в будущее России с оптимизмом, предрекая ей «с долгосрочной точки зрения» осуществление «тех самых реформ» и достижение «того самого процветания». О насколько отдаленной перспективе идет речь, Гуриев при этом сказать затруднился.

Ранее в рамках той же конференции эксперт перечислил «экономические рецепты для российской экономики» — доклад ЕБРР, предвыборная статья Владимира Путина «Нам нужна новая экономика» и его майский указ о государственном экономическом развитии.