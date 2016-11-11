11 ноября 2016, 20:27
В МИДе оценили планы Украины и Молдавии во выводу миротворцев из Приднестровья
Переговоры Молдавии и Украины во выводу российской группировки войск из Приднестровья — это провокационная затея, сообщил ТАСС замглавы МИД России Григорий Карасин.
Он отметил, что «украинская сторона не правомочна принимать такие решения».
Карасин добавил, что российские войска базируются в Приднестровье в рамках международных договоренностей и «будут оставаться там до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения спокойствия».
На этой неделе министры обороны Молдавии и Украины Анатолий Шалару и Степан Полторак встретились в Одессе. По итогам переговоров Шалару заявил о том, что их страны собираются до конца года подготовить план вывода российских военнослужащих из Приднестровья.
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