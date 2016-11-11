В МИДе оценили планы Украины и Молдавии во выводу миротворцев из Приднестровья

Переговоры Молдавии и Украины во выводу российской группировки войск из Приднестровья — это провокационная затея, сообщил ТАСС замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он отметил, что «украинская сторона не правомочна принимать такие решения».

Карасин добавил, что российские войска базируются в Приднестровье в рамках международных договоренностей и «будут оставаться там до тех пор, пока это будет необходимо для сохранения спокойствия».

На этой неделе министры обороны Молдавии и Украины Анатолий Шалару и Степан Полторак встретились в Одессе. По итогам переговоров Шалару заявил о том, что их страны собираются до конца года подготовить план вывода российских военнослужащих из Приднестровья.