Джон Керри приехал в Антарктику

Госсекретарь США Джон Керри прибыл с официальным визитом в Антарктику. Большую часть перелета он провел за беседой в кабине летчиков, так как сам является опытным пилотом. Об этом сообщает Associated Press.

Керри - самое высокопоставленное официальное лицо США, когда-либо посещавшее Антарктику. Он пробудет там до 12 ноября и посетит американскую полярную станцию Мак-Мердо.

Представитель США встретится с учеными и исследователями с целью выяснить влияние изменения климата на южную полярную область.

Отмечается, что поездка запланирована в рамках недельного визита госсекретаря в Антарктику, Новую Зеландию, Марокко, Эмираты и Перу.