Кириенко встретился с худруками театров и поговорил о цензуре

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел встречу с художественными руководителями ключевых театров Москвы и Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника встречи.

По их данным, встреча состоялась 9 ноября и проходила в администрации президента. Среди примерно десяти приглашенных были худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков, гендиректор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Театра мюзикла, бывший министр культуры Михаил Швыдкой; возглавляющий «Сатирикон» Константин Райкин, Марк Захаров от Ленкома, худрук Малого театра Юрий Соломин, руководитель Театра наций Евгений Миронов, худрук петербургского БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, руководитель Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Лев Додин.

По данным источника в министерстве культуры, в беседе принимал участие министр культуры Владимир Мединский.

Константин Райкин подтвердил, что был на встрече. Он сообщил, что поднимал вопрос цензуры в искусстве, дискуссия о которой началась после его выступления на съезде Союза театральных деятелей России 24 октября.

Марк Захаров сообщил, что «обсуждали вопрос, который ранее поднял Константин Райкин». Худрук Ленкома отметил, что участники встречи сошлись на недопустимости цензуры и о необходимости проговаривания этой позиции со стороны власти.

«Должен быть какой-то сигнал. Может, от самого Кириенко, или от кого-то из администрации президента, или с самого верха. Сигнал о том, что это преследуемые законом вещи — брать на себя обязанности дополнительных цензоров, пользуясь при этом хулиганскими методами, забрызгивать мочой, подкладывая голову под вход в театр», — сообщил Захаров.