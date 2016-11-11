Кокорин объяснил проигрыш футбольной сборной РФ Катару

Форвард сборной России по футболу Александр Кокорин прокомментировал поражение, которое нанесли команде противники из Катара в товарищеском матче, который состоялся 10 ноября. Новому составу российской сборной требуется время, чтобы сыграться, сказал футболист в интервью, опубликованном на сайте ФК «Зенит».

«Конец года, много матчей, у многих ребят есть проблемы со здоровьем. Некоторые у нас недавно дебютировали и пока вливаются», — оправдывал товарищей по команде Кокорин, тут же добавив, что «это не оправдание».

«Были моменты, когда Катар нас не то чтобы переигрывал, но хорошо играл, держал мяч. Мы сами позволяли», – признал нападающий.

Напомним, российская сборная по футболу как хозяйка чемпионата мира 2018 года автоматически попала в чисто его участников, поэтому до начала турнира будет принимать участие только в товарищеских матчах. Следующий из них состоится 15 ноября в Грозном, где россияне сыграют против сборной Румынии.