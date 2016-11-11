Представители LinkedIn захотели встретиться с Роскомнадзором

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что руководство социальной сети LinkedIn направило в ведомство письмо с просьбой о встрече, передает ТАСС.

Письмо находится на рассмотрении у руководства Роскомнадзора. «Пока ничего больше сообщить не могу», — пояснил Ампелонский.

В августе текущего года Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ и должна быть заблокирована. Иск был подан Роскомнадзором, который обнаружил утечку данных пользователей соцсети.

К настоящему моменту LinkedIn была внесена Роскомнадзором в свой реестр нарушителей, однако, доступ к сайту не заблокировали.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в России.