Макфол заявил о внесении в российский санкционный список

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил в твиттере о том, что попал в российский санкционный список, из-за чего ему запрещен въезд в Россию.

По его словам, в список он попал, предположительно, в 2014 году — после того как США ввели санкции в отношении людей, близких к российскому президенту Владимиру Путину.

«Я обнаружил, что нахожусь в списке невъездных, когда пытался получить визу для поездки в Москву в следующем месяце, чтобы заниматься работой во время перехода власти к [кандидату на пост президента США Хиллари] Клинтон», — сообщил Макфол.

Он добавил, что теперь, с победой миллиардера Дональда Трампа, «это уже не нужно».

По словам Макфола, ему пояснили, что в санкционный список он был включен как человек из близкого окружения президента Барака Обамы.

«Жду того дня, — написал Макфол, — когда я смогу принять [помощника президента России] Владислава Суркова в Стэнфорде, и сам дать лекцию в моей альма-матер — МГУ».

Источник ТАСС в МИД России подтвердил, что Макфол действительно находится в «зеркальном» санкционном списке РФ.