Минздрав решил изменить порядок оказания медицинской помощи

«Клинические руководства» могут прийти на смену четким стандартам предоставления медицинской помощи. Минздрав России выступил с инициативой поменять сам принцип работы оказания медпомощи. Об этом пишет РБК.

Проект поправок к закону «Об основах здоровья граждан» уже разработан, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Эта работа началась в конце 2012 года. На сегодняшний день мы разработали клинические руководства, мы больше не называем их клиническими рекомендациями, потому что они будут носить обязательный характер. Клинические руководства можно называть и протоколами ведения больных не только в лечении, но и в диагностике, реабилитации», — пояснила министр, передает «Медвестник».

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал для врачей нормы времени приема пациентов. В частности, на посещение эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога — 24 минуты, стоматолога-терапевта — 44 минуты. Предполагается, что нормы начнут действовать в начале 2017 года.

Скворцова пообещала, что медицинские стандарты в законодательстве также останутся, так как они необходимы для формирования бюджета на лечение. Теперь стандарты будут разрабатываться на основе клинических рекомендаций.