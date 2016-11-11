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11 ноября 2016, 00:12
Биньямин Нетаньяху Дмитрий Медведев Иерусалим Израиль Россия

Нетаньяху пригласил Медведева на частный ужин

Дмитрий Медведев и Биньямин Нетаньяху
Дмитрий Медведев и Биньямин Нетаньяху
Правительство РФ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

В сообщении канцелярии говорится, что Медведев сделал запись в книге почетных гостей резиденции Нетаньяху. «Я желаю мира и процветания народу Израиля. Спасибо за теплый прием», — написал глава российского кабмина.

Его пресс-секретарь Наталья Тимакова пояснила, что Нетаньяху пригласил Медведева на частный ужин, в ходе которого оба премьер-министра продолжили обсуждать вопросы двусторонних отношений и международной проблематики, затронутые ими ранее на официальных переговорах.

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