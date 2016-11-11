Глава российского правительства Дмитрий Медведев встретился со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.

В сообщении канцелярии говорится, что Медведев сделал запись в книге почетных гостей резиденции Нетаньяху. «Я желаю мира и процветания народу Израиля. Спасибо за теплый прием», — написал глава российского кабмина.

Его пресс-секретарь Наталья Тимакова пояснила, что Нетаньяху пригласил Медведева на частный ужин, в ходе которого оба премьер-министра продолжили обсуждать вопросы двусторонних отношений и международной проблематики, затронутые ими ранее на официальных переговорах.