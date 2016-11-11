Медведев охарактеризовал Саакашвили как «обгадившегося пассажира»

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области Украины, передает ТАСС.

До ноября 2013 года Саакашвили был президентом Грузии. 30 мая 2015 года он был назначен главой Одесской области. 7 ноября 2016 года объявил об увольнении с должности из-за проблем с коррупцией на Украине.

«Увольнение губернатора Одесской области, — заявил Медведев, — выглядит не сильно значимым событием, но я, тем не менее, скажу, скажу по-простому, по-русски: этот пассажир в очередной раз обгадился, что называется».

Премьер добавил, что это произошло «к сожалению для Украины, которая, наверное, рассчитывала на процветание Одессы с приходом такого многоопытного человека».

«Результат нулевой, он отрицательный», — резюмировал премьер-министр.