Советники Трампа нашли нового кандидата в министры финансов США

Советники новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа рассматривают на пост министра финансов США кандидатуру республиканца Джеба Хенсарлинга, который сейчас руководит комитетом по финансовым услугам в палате представителей, передает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в команде Трампа.

По данным издания, кандидатура Хенсарлинга резко контрастирует с другими претендентами на кресло министерства финансов — из-за отсутствия у него связей на Уолл-стрит.

Хенсарлинг уже дал интервью, в котором заявил о своей готовности обсудить с командой Трампа предложения в свой адрес, но в то же время выразил уверенность в том, что занимает сейчас подходящее для него место в нижней палате американского конгресса.

Напомним, ранее стало известно о том, что советники Трампа рассматривают в качестве кандидата на пост главы Минфина США главу компании JP Morgan Chase.