Morgan Stanley оценил шансы отмены санкций против РФ после победы Трампа

В аналитическом обзоре банка Morgan Stanley вероятность отмены антироссийских санкций в связи с избранием Дональда Трампа президентом США в ближайшие два года оценивается в 35%. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики финансовой организации предполагают, что в случае отмены санкций США европейским политикам будет труднее поддерживать санкции Евросоюза, введенные против РФ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью газете Welt заявил, что считает избрание Дональда Трампа на пост президента США хорошим шансом для снятия с России экономических санкций.

«Могу лишь сказать, что открывается «окно возможности», и мы этим воспользуемся», — сказал Улюкаев. Но призвал не впадать в эйфорию, напомнив о неоправдавшихся «больших надеждах» на Барака Обаму восемь лет назад после его избрания президентом.

Улюкаев высказал предположение, что возможность снятия санкций обусловлена тем, что Трамп «свободен» от обязательств в отличие от Хиллари Клинтон, которая была «включена в нынешнюю систему принятия решений».

10 ноября СМИ сообщили, что Евросоюз собирается продлить действие антироссийских санкций, которые были введены в связи с ситуацией на юго-востоке Украины несмотря на то, что внятных причин для их пролонгации нет.

Источники указывают, что Брюссель опасается, что избранный американский президент Дональд Трамп может выполнить свое обещание по нормализации отношений с Россией, и в этом свете продлить санкции будет тяжелее.