Обама рассказал о намерении устроиться водителем в Uber

Действующий президент США Барак Обама дал американской актрисе Джине Родригес интервью, ответив в том числе на ее вопрос о своих планах после ухода из Белого дома. Признание главы государства ее шокировало, сообщает CBS.

Обама заявил, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая состоится в начале 2017 года, он собирается устроиться водителем в Uber. Разумеется, это заявление оказалось не более чем шуткой.

«Знаете, я хочу поспать пару недель. Если говорить серьезно, то мы продолжим работать над предоставлением возможностей для молодежи, которые не имеют благоприятных условий», — рассказал потом Обама.