ОПЕК немного ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2017 году

В новом докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) был незначительно ухудшен ежемесячный прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году. Документ опубликован на сайте организации.

ОПЕК ухудшила прогноз на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрьским прогнозом — до 95,55 миллиона баррелей в день. Прогноз на 2016 год остался неизменным — в среднем на уровне 94,4 миллиона баррелей в день,

«Пересмотр связан с более сильным, чем ожидалось, снижением предложения в третьем квартале 2016 года со стороны США, Мексики, Норвегии, Великобритании, Малайзии, Казахстана и Китая», — сказано в докладе.

Как правило, доклад охватывает основные вопросы, влияющие на мировой рынок нефти, и обеспечивает перспективы разработок сырой нефти на рынке на предстоящий год. В докладе содержится подробный анализ ключевых событий, влияющих на мировой спрос, поставки, а также баланс спроса и предложения.

1 ноября 2016 года генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо сообщил, что все члены ОПЕК и крупные производители нефти, включая Россию, поддержали проект заморозки нефтедобычи.

8 ноября ОПЕК представила базовый сценарий ежегодного прогноза World Oil Outlook (WOO), согласно которому, ожидается повышение мирового спроса на нефть с 2017 года и до конца десятилетия.