ОПЕК повысила прогноз добычи российской нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябрьском докладе повысила прогноз по добыче нефти в России. Материалы доклада опубликованы на официальном сайте организации.

Согласно новому прогнозу, в 2016 году добыча нефти составит до 11,05 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2017 году — до 11,06 млн б/с. Пик добычи в 2017 году ожидается в первом квартале. По данным ОПЕК он достигнет 11,12 млн б/с. При этом, снизится в третьем квартале до 11 млн б/с.

В октябре ОПЕК планировал, что в 2016-2017 годах нефтяное производство в России составит 11,04 млн б/с. Российская Федерация уведомила страны ОПЕК о том, что не будет сокращать добычу нефти на своей территории и заверила, что готова заморозить ее на нынешнем уровне.

Как сообщалось ранее, в новом докладе был также незначительно ухудшен ежемесячный прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году.