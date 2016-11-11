СМИ узнали об извинениях Патрушева за попытку россиян сменить власть в Черногории

Секретарь Собвеза России Николай Патрушев извинялся за попытку переворота в Черногории, в котором, как предполагается, были замешаны российские граждане. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник, близкий к сербским властям.

Патрушев приезжал в столицу Сербии Белград 26 октября. СМИ предполагали, что целью визита было замять скандал с неудавшимся переворотом и попыткой покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Газета пишет, что Патрушев извинился за операцию преступников, которым Кремль «не давал свою санкцию».

Вскоре после визита прокуратура Черногории заявила о предотвращении покушения на премьер-министра Джукановича, которое было подготовлено «русскими националистами».

Также сообщалось, что предполагаемые киллеры собиралась взять контроль над парламентом Черногории. По данным The Guardian, они планировали проникнуть в здание в форме полицейских.

В конце октября из Сербии были депортированы нескольких россиян. После этого Патрушев прибыл в Белград.