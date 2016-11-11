Трамп не запланировал встреч с представителями российских властей

Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заявила, что он не планирует встреч с пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, прибывшим в Нью-Йорк, передает Associated Press.

Хикс подчеркнула, что встреч Трампа с кем-либо из предствителей России не запланировано. Она отметила также, что во время президентской гонки члены избирательной кампании Трампа не были связаны с «какими-либо зарубежными структурами».

Напомним, целью визита Пескова в США является шахматный поединок за звание чемпиона мира: посещение официальных мероприятий на матче. Сам представитель Кремля заявлял, что не собирается встречаться в Нью-Йорке с официальными лицами.

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 8 ноября.