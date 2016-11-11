Песков назвал российско-американские отношения жертвой пропаганды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, находящийся в Нью-Йорке как глава попечительского совета Российской шахматной федерации, дал интервью Associated Press. В нем он заявил, что отношения России и США являются «жертвой» пропаганды во время любых американских выборов.

В этот году она, по его словам, достигла беспрецедентного масштаба.

Он отметил, что Кремль был «очень удивлен», когда президент России Владимир Путин стал частью президентской кампании против кандидата от республиканцев Дональда Трампа, в итоге выигравшего выборы.

Песков отметил, что противники Трампа говорили о непатриотичности кандидата и его неспособности быть главой государства из-за его заявлений о готовности говорить с российским лидером. «Это настолько нелогично», — добавил Песков.

Пресс-секретарь примет участие в сегодняшнем открытии матча на мировую шахматную корону в Нью-Йорке. За нее сразятся россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 11 по 30 ноября.